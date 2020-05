Coronavirus: Les toits deviennent le nouveau terrain d'entraînement des stars cubaines

AFP Video • 01/05/2020 à 21:43

Adrian Sanchez peaufine ses sauts et ses pirouettes, William Roblejo libère son énergie sur son violon et Leydi Laura Moya et Daniel Gregorich s'entraînent en visant Tokyo... la pandémie de COVID-19 a peut-être modifié le décor, mais les Cubains continuent de contempler leurs rêves depuis leurs toits de La Havane.