Coronavirus: les salles de sport rouvrent en Islande

AFP Video • 25/05/2020 à 09:54

Les membres du World Class Laugar, une immense salle de sport de 7.150 mètres carrés au cœur de la capitale islandaise Reykjavík, peuvent de nouveau utiliser les rameurs, tapis de course et appareils de musculation pour la première fois depuis deux mois. Le gouvernement islandais assouplit encore un peu plus ses restrictions ce lundi 25 mai, en autorisant les bars et discothèques à rouvrir jusqu'à 23 heures et les rassemblements peuvent atteindre 200 personnes. L'Islande a enregistré jusqu'à présent 1.804 infections, dont seulement six en mai, et dix décès liés au nouveau coronavirus.