Coronavirus: les rues calmes de Londres au début du confinement

AFP Video • 24/03/2020 à 11:50

Les passants sont peu nombreux dans les rues de Londres à l'heure de pointe, après que le Royaume-Uni ait imposé un confinement de trois semaines pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné la fermeture pendant trois semaines des magasins et services "non essentiels" et interdit les rassemblements de plus de deux personnes.