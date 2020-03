Coronavirus: les prêtres italiens toujours présents malgré les risques

AFP Video • 26/03/2020 à 16:54

67 prêtres sont morts en Italie à cause du coronavirus depuis l'épidémie. Le diocèse le plus touché est celui de Bergame, où la pandémie a fait des centaines de victimes, surtout des personnes âgées et où 23 prêtres sont décédés depuis le 1er mars. Malgré les risques, Don Giuseppe Locatelli, curé de la paroisse d'Albino (Bergame), un autre des centres les plus touchés par le virus, continue de bénir les cadavres qui s'entassent dans les cellules mortuaires. "Les médecins et les infirmières sont en première ligne - dit-il - les prêtres sont en deuxième ligne".