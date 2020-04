Coronavirus: les plus petits reprennent le chemin de l'école en Norvège

AFP Video • 27/04/2020 à 11:02

IMAGES La Norvège, où l'épidémie de nouveau coronavirus est sur le recul, rouvre les écoles pour les plus petits, nouvelle étape d'une normalisation très lente et progressive. Certains parents jugent cette rentrée des classes prématurée, d'autant qu'une poignée d'employés de "barnehager", qui font office de crèches et de maternelles dans le pays nordique, ont été testés positifs au Covid-19 depuis la réouverture des crèches la semaine dernière.