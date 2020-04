Coronavirus : les pandas de Hong Kong profitent de la fermeture du zoo pour enfin s'accoupler

AFP Video • 07/04/2020 à 17:48

Ying Ying et Le Le, deux pandas géants vivant ensemble depuis plus de dix ans dans un zoo de Hong Kong, s'accouplent enfin de manière naturelle. Un passage à l'acte peut-être favorisé par l'absence de visiteurs, le parc étant fermé au public depuis janvier à cause de l'épidémie de coronavirus.