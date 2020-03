Coronavirus: les commerçants kenyans s'adaptent pour survivre

AFP Video • 31/03/2020 à 19:26

La police lance des gaz lacrymogènes pour fermer les principaux marchés de Kisumu, au Kenya. Les commerçants déplacés créent de nouveaux marchés improvisés au bord des routes. Mais ceux-ci sont également menacés de fermeture par la police car les activités commerciales sont soumises à de sévères restrictions dans le but d'entraver la propagation du coronavirus. Les commerçants se plaignent de ne recevoir aucun soutien du gouvernement, et avancent l'idée que la faim tue plus vite que Covid-19.