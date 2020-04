Coronavirus: les chiens et chats errants de Grèce et Turquie, oubliés de la pandémie

AFP Video • 09/04/2020 à 18:08

Alors que le coronavirus force plus de quatre milliards de personnes dans le monde entier à rester enfermées, une autre population est également durement touchée: celle des animaux errants. Pour les chiens et chats des rues, omniprésents en Grèce et Turquie, les restrictions imposées par l'épidémie peuvent se transformer en condamnation à mort.