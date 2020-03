Coronavirus : le musée du Louvre rouvre ses portes après deux jours de fermeture

AFP Video • 04/03/2020 à 18:20

d'un membre du personnel du Louvre et du bureau national du syndicat CGT culture et d'un touristeN°1PL4O7"J'attendais de voir si ça allait ouvrir et je pense que j'ai eu de la chance": le musée du Louvre à Paris, fermé depuis dimanche en raison du droit de retrait invoqué par son personnel face à la crise du coronavirus, rouvre ses portes trois jours plus tard, à la joie des touristes. (COMPLETE VIDI1PL3JK_FR et VID1PL2KT_FR)