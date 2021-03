AFP Video • 27/03/2021 à 12:26

"Beaucoup de gens sont déjà morts à cause de la négligence du gouvernement", affirme un habitant de Mexico. Le Mexique, troisième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après les Etats-Unis et le Brésil, a franchi la barre des 200.000 morts du virus.