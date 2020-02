Coronavirus: le gouvernement chinois conseille de pleurer ou faire de l'exercice pour évacuer le stress

AFP Video • 03/02/2020 à 17:27

Alors que la Chine poursuit sa lutte contre le nouveau coronavirus, des représentants du gouvernement chinois ont donné quelques conseils à la population de plus en plus stressée: "si vos émotions ont été particulièrement étouffées, vous pouvez chercher un endroit isolé et pleurer pendant quelques minutes." ou "vous pouvez installer un sac de frappe ou un sac de sable dans les bureaux."