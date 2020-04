Coronavirus: le cinéma s'invite dans les cours d'immeuble à Berlin

AFP Video • 25/04/2020 à 00:22

A Berlin, les bars, restaurants, magasins et cinémas sont fermés à cause du confinement. Du coup, le cinéma s'invite dans les cours d'immeuble des gens, comme c'est le cas du projet "Windows Flicks" qui, en plus de divertir des voisins en manque de sorties culturelles, soutient les cinémas berlinois en difficulté.