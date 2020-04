Coronavirus: le centre de crise du Quai d'Orsay mobilisé pour rapatrier des Français

AFP Video • 01/04/2020 à 16:38

"On a désormais permis le retour de plus de 120.000 personnes": Éric Chevallier, diplomate à la tête du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, enchaîne les conférences et audio-conférences avec ses équipes, Air France ou ses homologues européens, afin de "faciliter le retour de l'immense majorité des Français" bloqués à l'étranger par les restrictions de déplacement, les mesures de confinement et d'indisponibilité de vols dûs au nouveau coronavirus.