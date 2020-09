AFP Video • 29/09/2020 à 13:14

Le cimetière Nossa Senhora Aparecida, à Manau, au Brésil, s'étend de plus en plus. Le Brésil est le 2e pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19, avec plus de 142.000 morts, alors que le bilan mondial dépasse désormais le million de victimes.