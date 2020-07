Coronavirus: le Brésil, 1er pays de tests en phase III d'un vaccin chinois

AFP Video • 22/07/2020 à 10:48

Le Brésil devient le premier pays à lancer les tests de phase III du vaccin chinois Coronavac contre le coronavirus. Ces tests sont menés par l'Institut public de référence Butantan, qui doit en produire 120 millions de doses au début 2021 si les résultats sont concluants. Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, après les Etats-Unis: il a franchi lundi le seuil des 80.000 décès et compte plus de 2,1 millions de personnes contaminées.