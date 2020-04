Coronavirus: La ville sainte indienne Varanasi avant et après confinement

AFP Video • 15/04/2020 à 14:11

Varanasi est l'une des villes les plus anciennes et les plus saintes de l'Inde. Les Hindous croient que l'incinération les libérera du cycle de la réincarnation. Les bûchers funéraires attirent généralement de grandes foules sur le Gange, mais avec le confinement, le nombre de funérailles est passé d'environ 250 par jour à près de 35.