Coronavirus: la grande mosquée de Dakar fermée

AFP Video • 20/03/2020 à 16:10

IMAGESLa mosquée Massalikul Jinaan, la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, est fermée pour la prière du vendredi à Dakar à cause du nouveau coronavirus. Le maintien ou non de la prière collective du vendredi, avec les risques sanitaires qu'elle représente, a divisé l'opinion ces derniers jours au Sénégal, pays musulman à près de 95%. Les autorités ont fini par annoncer la fermeture des mosquées de Dakar et de sa région vendredi et jusqu'à nouvel ordre.