France 24 • 26/02/2020 à 14:05

Alors qu'un premier Français est décédé à Paris à cause du coronavirus, la mobilisation monte d'un cran. Le gouvernement français est-il préparé à gérer cette crise sanitaire, et à faire face à une éventuelle épidémie? Roselyne Febvre en débat avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.