Coronavirus: l'inquiétude d'une infirmière de l'hôpital de Mulhouse

AFP Video • 21/03/2020 à 13:13

Eprouvée par les derniers jours, une infirmière du service des urgences de l'hôpital Emile Muller de Mulhouse témoigne, alors que la région est en première ligne de l'épidémie de Coronavirus. "On ne peut plus cacher les choses, on est dépassés" explique-t-elle.