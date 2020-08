AFP Video • 23/08/2020 à 18:19

En Inde, le nombre de personnes infectées par le coronavirus dépasse les 3 millions, soit un bond d'un million d'infections en 16 jours seulement. L'Inde est le troisième pays au monde en termes de nombre de cas, après les États-Unis et le Brésil, et dénombre jusqu'à présent plus de 56 000 décès dus au nouveau coronavirus, qui a fait 800 000 victimes dans le monde.