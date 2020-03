Coronavirus : L'état d'urgence décrété en RD Congo, Kinshasa isolée

France 24 • 25/03/2020 à 13:00

La RD Congo est entrée en "état d'urgence" mardi soir et sa capitale, Kinshasa, est désormais isolée, a annoncé le président Félix Tshisekedi dans une allocution télévisée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décrété, mardi 24 mars dans la soirée, "l'état d'urgence", ainsi que l'isolement de la capitale Kinshasa du reste du pays pour éviter la propagation du coronavirus. "Je décrète l'état d'urgence", a déclaré le chef de l'État dans une allocution télévisée, annonçant aussi "l'interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces, et des provinces vers Kinshasa, afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie". La RD Congo a officiellement déclaré 45 cas dont trois décès et au moins une guérison, tous à Kinshasa.