Coronavirus: l'Empire State Building s'illumine en rouge en hommage aux personnes en première ligne

AFP Video • 03/05/2020 à 09:55

L'Empire State Building de New York scintille en rouge pour le neuvième et dernier soir de sa campagne #HeroesShineBright rendant hommage aux travailleurs placés en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Après avoir arboré huit couleurs pour huit professions, le gratte-ciel s'illumine de rouge pour symboliser les battements du coeur et faire prendre conscience de l'importance du personnel en première ligne. D'autres bâtiments célèbres ont pris part à cette campagne, dont la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse à Paris.