Coronavirus: l'arrivée d'un navire-hôpital à New York, source "d'espoir" pour la ville

AFP Video • 31/03/2020 à 02:23

Engagée dans une course contre la montre pour faire face au pic de l'épidémie, New York a salué l'arrivée d'un navire-hôpital militaire de 1.000 lits. Pour le maire Bill de Blasio, il s'agit là "d'espoir", et d'un "grand moment dans celle longue lutte contre le coronavirus".