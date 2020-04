Coronavirus : journée de deuil national en Chine pour les morts du Covid-19

AFP Video • 04/04/2020 à 12:13

Recueillement solennel, drapeaux en berne, distractions annulées: la Chine observe une journée de deuil national en hommage aux plus de 3.300 personnes mortes du Covid-19 dans le pays le plus peuplé du monde. A 10H00 locales (02H00 GMT), les sirènes ont résonné partout, tandis que les voitures, trains et bateaux ont fait retentir leurs klaxons en signe de respect.