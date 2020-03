Coronavirus: immersion dans le service de réanimation de Colmar

AFP Video • 27/03/2020 à 17:25

Ils ont reçu leur premier patient le 5 mars et n'ont plus soufflé depuis: les personnels du service de réanimation de l'hôpital de Colmar, en Alsace, sont en première ligne de l'épidémie de coronavirus en France. La situation est "catastrophique", souligne la responsable, Elisabeth Gaertner: "quand on libère un lit, on a dix appels". (COMPLETE VIDEO VIDI1Q773T_FR)