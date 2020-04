Coronavirus: Hollywood devra faire des films "beaucoup plus simples"

AFP Video • 29/04/2020 à 23:40

Le producteur hollywoodien Nicolas Chartier explique les défis financiers et artistiques des tournages de films pendant la pandémie de Covid-19 et dit s'attendre à ce que les studios choisissent des histoires "beaucoup plus simples" à réaliser dans les prochains mois. "On ne pourra pas faire un Star Wars ou un film Marvel demain matin", dit-il.