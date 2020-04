Coronavirus: Guterres (ONU) réclame "l'effort de santé publique le plus massif de l'histoire"

AFP Video • 24/04/2020 à 16:56

Le secrétaire général de l'ONU déclare que vaincre la pandémie de Covid-19 exige "l'effort de santé publique le plus massif de l'histoire", lors du lancement d'une initiative mondiale pour la production et l'accès équitable aux vaccins et traitements.