Coronavirus: Face au Covid-19, la datcha fait son retour dans le coeur des Moscovites

AFP Video • 23/04/2020 à 20:42

A l'heure du confinement pour endiguer le nouveau coronavirus, la datcha revient en force, après des années de popularité déclinante face à la concurrence des nouveaux loisirs et des voyages à l'étranger qui se sont démocratisés. Beaucoup de propriétaires moscovites s'y sont précipités dès l'annonce du confinement. "Ici, on peut toujours se balader dans la nature, sans avoir peur (du virus) et sans avoir à mettre de masque", raconte a l'AFP Arina Bannikova, architecte de 26 ans confinée avec sa mère, sa soeur, une autre famille de quatre personnes, un chien et deux chats près de la ville d'Istra, à une bonne heure de route de Moscou.