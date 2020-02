Coronavirus et impact économique : reprise progressive de l'activité en Chine ?

France 24 • 10/02/2020 à 11:05

Dans ce journal de l'économie du 10 février : après des congés du nouvel an chinois prolongés pour cause de coronavirus, l'activité est censée reprendre progressivement cette semaine dans le pays. Mais le niveau de l'impact économique de l'épidémie inquiète les investisseurs. Dans ce journal également : un point sur les bourses asiatiques et européennes, la volonté de Donald Trump de réduire l'aide étrangère dans le prochain budget américain, et le Salon du vin et des spiritueux qui ouvre ses portes ce lundi à Pairs dans un contexte mondial compliqué.