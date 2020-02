Coronavirus et impact économique : Les secteurs des transports, du luxe et de la finances fragilisés

France 24 • 10/02/2020 à 16:39

Ce lundi, le bilan des victimes du Coronavirus a largement dépassé celui du SRAS avec plus de 900 morts et 40 000 personnes contaminées. Autre conséquence majeure de cette crise sanitaire à grande ampleur, l'économie chinoise à l'arrêt, avec une croissance en forte baisse attendue pour le courant 2020 et qui impactera inévitablement l'économie mondiale.