Coronavirus: en Syrie, des marionnettes pour sensibiliser les enfants déplacés

AFP Video • 09/04/2020 à 14:32

Des enfants déplacés assistent à une pièce de théâtre dans le camp de la province d'Idleb où ils ont trouvé refuge: des marionnettes représentant des savons et gel hydroalcooliques leur expliquent comment se prémunir du nouveau coronavirus, une campagne de sensibilisation organisée par une ONG syrienne. Plus d'un million de civils sont entassés dans des camps souvent près de la frontière turque, dans la province d'Idleb, ultime grand bastion jihadiste et rebelle du nord-ouest qui bénéficie actuellement d'une trêve dans les combats.