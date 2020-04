Coronavirus: en Seine-et-Marne, la cueillette de fruits et légumes se déconfine

AFP Video • 30/04/2020 à 16:04

Un bon bol d'air, et du ramassage de fruits et légumes... Comme quelques autres exploitations, la "Cueillette de la grange", à une heure de Paris, a été autorisée par dérogation à rouvrir au public. Mais avec un strict protocole sanitaire à respecter. On vient désormais pour se nourrir, pas pour des loisirs.