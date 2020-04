Coronavirus: en Italie, un laboratoire teste de nouveaux masques

AFP Video • 16/04/2020 à 21:22

Un groupe de médecins et de scientifiques de Bologne testent de nouveaux masques chirurgicaux fabriqués par des entreprises en Italie et ailleurs, dans l'espoir de les faire parvenir plus rapidement aux travailleurs médicaux qui luttent contre le coronavirus. Dans une salle d'opération stérile de l'hôpital Policlinico di Sant'Orsola de l'université de Bologne, un groupe de professionnels travaille 24 heures sur 24 pour tester et valider les prototypes de masques chirurgicaux produits par plus de 100 entreprises en Italie, en Angleterre, en Allemagne et en Corée du Sud. Le défi pour le groupe de travail est de s'assurer, en temps voulu, que les masques - dont beaucoup sont fabriqués par des entreprises qui ont converti leurs activités pour contribuer à la crise du coronavirus - sont conformes aux normes européennes.