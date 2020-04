Coronavirus: en Italie, les décès au plus bas depuis le 19 mars

AFP Video • 06/04/2020 à 13:11

La protection civile italienne annonce que le nombre de morts du coronavirus officiellement recensés en 24 heures en Italie (525) est le plus bas depuis plus de deux semaines. Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à la veille (681). Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible (427). Près de 16.000 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde, selon les chiffres officiels.