Coronavirus en Italie : la propagation du virus dans le pays inquiète les plus âgés

France 24 • 06/03/2020 à 11:31

L'Italie est l'un des pays les plus vieillissants au monde, une grande partie de sa population craint alors le Coronavirus, plus grave pour les seniors. Les mesures de restrictions et de sécurité sanitaire se sont donc renforcées ces derniers jours, notamment dans les maisons de retraite où les visites sont désormais limitées.