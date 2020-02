Coronavirus en Iran : pour la population, les réels chiffres sont tus par le gouvernement

France 24 • 27/02/2020 à 10:53

L'Iran, ou le second pays touché par le Coronavirus en terme de décès, avait promis la transparence sur les conséquences du virus à la population. Cette dernière questionne la véracité des chiffres donnés car elle estime que le nombre de cas et de morts est en réalité bien supérieur aux 22 morts et 140 contaminés.