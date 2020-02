Coronavirus en France : un premier patient français décédé du virus

France 24 • 26/02/2020 à 13:42

Le Coronavirus qui est enfin en ralentissement en Chine continentale ne cesse cependant pas sa propagation dans le monde. Le virus se prolifère depuis quelque jours en Italie, faisait du pays l'épicentre européen du virus. En France, alors qu'on ne comptait plus aucun patient, de nouveau cas on fait surface et le premier décès lié au virus a été annoncé, il s'agit d'un homme de 60 ans.