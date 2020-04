Coronavirus en France : Les pompiers se mobilisent pour les hôpitaux et les Ehpad

France 24 • 08/04/2020 à 14:05

Depuis trois semaines, les pompiers se mobilisent pour collecter et redistribuer masques et matériel médical aux hôpitaux et dans les Ehpad. Reportage près de Nancy, par Karina Chabour.