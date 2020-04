Coronavirus en France : Les étudiants étrangers, isolés et en difficulté

France 24 • 17/04/2020 à 11:35

Le confinement c'est aussi une période difficile pour les étudiants. Beaucoup ont perdu l'emploi qui leur permettait de vivre à côté de leurs études. Et à cette difficulté financière, s'ajoute pour les étudiants étrangers le risque de perdre leur titre de séjour, et ainsi perdre leur possibilité d'étudier en France. Un reportage de Marie Schuster et Wassim Daly.