Coronavirus : En France, le nombre de patients en réanimation continue de baisser

France 24 • 17/04/2020 à 10:46

La France a dénombré 17 920 décès dus au coronavirus depuis le 1er mars, dont 11 060 dans les établissements hospitaliers et 6 860 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé jeudi 16 avril le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 6 248, soit 209 de moins que la veille, a poursuivi Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien. Le solde entre sorties et admissions en réanimation est en baisse pour la huitième journée consécutive, s'est-il félicité.