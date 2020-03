Coronavirus en France : La confiance des Français envers l'exécutif en baisse

France 24 • 26/03/2020 à 11:31

Lors d'une allocution devant l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse, dans l'est de la France, mercredi, Emmanuel Macron a promis des primes pour les soignants, qui font face à la pandémie de Covid-19, et "un plan massif d'investissement" pour l'hôpital. Après le constat, place aux promesses. Après s'être rendu à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse, dans l'est de la France, mercredi 25 mars, Emmanuel Macron a promis "un plan massif d'investissement et de revalorisation" pour l'hôpital et a annoncé le lancement de l'opération militaire "Résilience" pour soutenir la population. Rendant hommage au personnel soignant, le chef de l'État a juré être "au rendez-vous de ce que nous devons, au-delà de cette reconnaissance et du respect". "Cette réponse sera profonde et dans la durée", a-t-il assuré.