Coronavirus en Espagne : l'économie devrait tomber en récession en 2020

France 24 • 02/04/2020 à 10:49

L'Espagne est désormais le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie de Covid-19, à la fois en termes de décès et de contaminations. Une situation qui a poussé le gouvernement à renforcer les mesures de confinement de la population, avec la suspension de la production de biens et services non essentiels. Quelles seront les conséquences économiques pour le pays ? Quel impact, à terme, pour les finances publiques ? Les explications avec Line Rifaï et son invité, Georges Dib, économiste chez Euler Hermes.