Coronavirus : En Espagne, 812 morts ces dernières 24h, 7 340 au total

France 24 • 30/03/2020 à 13:49

Les deux pays les plus endeuillés par le nouveau coronavirus, Italie et Espagne, affichaient toujours, dimanche 29 mars, de très lourds bilans et des hôpitaux surchargés. L'Espagne a enregistré 812 morts dues à la pandémie de coronavirus en vingt-quatre heures, ce qui porte le bilan total à 7 340, ont annoncé lundi les autorités.