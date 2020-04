Coronavirus : en Côte d'Ivoire, un plan de soutien à l'économie de 2,5 milliards d'euros

France 24 • 01/04/2020 à 22:35

En Côte d'Ivoire, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit à un décès et 190 cas de contaminations ce mercredi. L'impact est déjà perceptible sur l'économie nationale, selon le chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a annoncé un vaste plan de soutien avec des aspects économiques mais aussi sanitaires et sociaux. Un plan qui représente 5% du PIB du pays. Nous nous entretenons dans ce journal avec Adama Coulibaly, Ministre de l'Economie et des Finances ivoirien.