Coronavirus en Chine : Quels réflexes quotidiens la population adopte-t-elle pour se protéger ?

France 24 • 28/01/2020 à 14:52

En Chine, le nouveau Coronavirus force les habitants des plus grandes villes à se confiner chez eux depuis presque une semaine. A Pékin, la population s'entraide via WeChat le principal réseau social chinois, et adopte des gestes quotidiens afin de prévenir une contamination du virus.