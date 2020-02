Coronavirus en Chine : Le parti communiste chinois admet une pénurie du matériel médical

France 24 • 04/02/2020 à 11:52

Le Coronavirus qui fait maintenant état de 425 morts en Chine, a mené celle-ci à la pénurie de matériel médical et de masques de protection. Le pays pourrait prochainement faire face à une crise économique, la reprise du cycle de production et de vente des masques de protection ayant été retardée par les congés rallongés du nouvel an lunaire, afin d'éviter une plus ample propagation de l'épidémie.