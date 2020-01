Coronavirus en Chine : Des entreprises pékinoises commencent à suspendre leurs services

France 24 • 29/01/2020 à 14:56

Alors que la capitale chinoise, abritant une centaine de contaminations, a annoncé son premier cas mortel lundi 27 janvier, la ville adopte de plus en plus de mesures de sécurité visant à limiter la propagation du Coronavirus. Une entreprise pékinoise de livraison de repos à domicile a notamment suspendu ses services et plusieurs trains pour Pékin ont été annulés.