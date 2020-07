Coronavirus: en Australie, le Victoria isolé de son Etat voisin

AFP Video • 06/07/2020 à 10:53

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la frontière entre les deux Etats australiens les plus peuplés -- Victoria et Nouvelle-Galles du Sud -- va fermer à partir de mardi minuit pour endiguer la progression du coronavirus. Une hausse inquiétante du nombre de cas a été constatée à Melbourne, capitale du Victoria, et des milliers d'habitants ont déjà dû être reconfinés dans la deuxième ville du pays.