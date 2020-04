Coronavirus: en Afrique du Sud, Coronavirus: de l'aide alimentaire pour faire respecter le confinement

AFP Video • 13/04/2020 à 20:43

Des ONG locales et la ville de Johannesburg distribuent des colis alimentaires aux ramasseurs de déchets, vendeurs de rue et aux gardiens de voitures pour les empêcher de circuler dans les rues. L'objectif de l'initiative est de s'assurer que ceux qui vivent au jour le jour respectent le confinement et ne meurent pas de faim.