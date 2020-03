Coronavirus : des tests salivaires à domicile bientôt commercialisés ?

France 24 • 27/03/2020 à 09:22

Plusieurs pays travaillent au déploiement de tests ultra rapides de dépistage du Covid-19. Aux Etats-Unis, le chercheur Newton Howard a, lui, déjà peut-être une solution. "Jusqu'à présent, le diagnostic des patients se fait par le sang, les muqueuses nasales ou encore l'expectoration pour tenter de retrouver des traces du génome du virus, explique Marjorie Paillon, spécialiste des nouvelles technologies pour France 24. Aujourd'hui, l'espoir pourrait venir de la salive. L'échantillon salivaire permettrait de détecter une protéine présente le Covid-19. Pour y parvenir, Newton Howard et ses équipes travaillent à la mise en place d'un kit faisable à domicile et sans l'intervention de professionnels". Après avoir prélevé la salive, l'échantillon est ensuite analysé par un appareil électronique. Selon la methode dite du "lab on a chip" (laboratoire sur puce), Ce labo miniature analyse l'échantillon avec un logiciel. Il promet de lire cinq minutes montre en main si le virus est présent ou pas. Le neuroscientifique et professeur à Oxford, fondateur de la start-up ni2o (Neuron Input to Output), voit loin : il veut mettre constamment à jour ce logiciel pour prévenir une future crise sanitaire. "Une solution commerciale de tests de détection du Covid-19 faisable à domicile est presque prête. Cela ne demande que la mise en place d'un travail de collaboration entre tous les secteurs : le gouvernement, les laboratoires et les universités. Avec ni2o, nous pouvons reconvertir la technologie que nous nous utilisons pour la stimulation du cerveau et les interfaces cerveau-machine pour offrir ce dépistage à un très bas coût". Un kit qui pourrait être disponible d'ici 30 jours grâce à 'lintervention d'industriels américains et qui attend l'approbation en urgence de la FDA.